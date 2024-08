Bestuurders slaan massaal af waar het niet mag, tientallen boetes gegeven

Automobilisten die over de nieuwe N282 in Rijen rijden, spekken massaal de staatskas. Sinds kort mag verkeer dat over die weg rijdt, niet meer linksaf slaan naar Hulten, vanwege werkzaamheden. Maar daar heeft de ene na de andere bestuurder maling aan. De politie heeft in een paar dagen tijd al meer dan vijftig boetes uitgedeeld.

Maandagavond was het weer raak. Toen schreven agenten maar liefst 24 bekeuringen uit aan bestuurders die de verplichte rijrichting negeerden. Vorige week woensdag werden er in twee uur tijd zelfs 35 mensen op de bon geslingerd. “Elke dag delen we daar wel een aantal boetes uit”, vertelt agent Koen van den Dries. “Terwijl er een duidelijk bord staat waarop de verplichte rijrichting is weergegeven.”

In de oude situatie kwamen bestuurders vanzelf op de kruising bij Hulten uit. Maar sinds de start van de werkzaamheden kunnen zij enkel op die kruising uitkomen als zij vanuit Rijen op de nieuwe N282 linksaf slaan. Wat dus niet toegestaan is. Maar veel automobilisten volgen vaak de navigatie die nog ingesteld is op de oude situatie. “Of ze willen gewoon niet omrijden”, vertelt de agent.

Daardoor ontstaan er volgens Koen gevaarlijke situaties. "Bestuurders stoppen abrupt midden op de weg, waar verkeer uit twee richtingen komt, zodat zij linksaf kunnen gaan. Daarbij gaan ze ook nog eens over een doorgetrokken streep. En bovendien kún je daar eigenlijk helemaal niet linksaf slaan, omdat er een tijdelijke middengeleider ligt. Die is inmiddels al kapot gereden. En mensen rijden er ook omheen om toch linksaf te kunnen slaan.”

Hoeveel boetes er de afgelopen weken in totaal al op die plek zijn uitgedeeld, kan de politie niet zeggen. Maar dat zijn er dus al minstens 50, van 120 euro per stuk in korte tijd.