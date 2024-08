Koningin Máxima komt dahlia's tikken op corsowagens: 'Geeft trots gevoel'

Al van kleins af aan ademt de familie van John Vriends, geboren en getogen in Wernhout, het jaarlijkse bloemencorso. En als huidige voorzitter van het evenement is dat nu niet anders. Sterker nog: de editie van dit jaar krijgt een bijzonder, royaal tintje. Niemand minder dan koningin Máxima komt op bezoek.

Als het goed is ziet Máxima tijdens haar bezoek vooral hoe de puntjes op de i worden gezet. Het geraamte van de corsowagen van het Wernhoutse buurtschap De Lent is tenslotte al vormgegeven. "Daarna wordt de wagen in papier-maché gezet, om er vervolgens met spijkertjes de dahlia's op te tikken", beschrijft Vriends de werkzaamheden.

Het koninklijke bezoek doet hem dan ook goed. "Het geeft een trots gevoel dat we dat nog mogen meemaken. Het is een mooie erkenning voor het bloemencorso van Zundert."

De enige zorg die de voorzitter nog heeft is de hoeveelheid dahlia's die de komende dagen beschikbaar zijn. "Het voorjaar was koud en nat. Door het vocht zijn de knollen gerot of niet tot ontwikkeling gekomen. Op sommige velden staan de dahlia's er goed bij, maar lang niet overal."

Dat dreigende tekort bezorgt de voorzitter 'gezonde stress'. "We zijn nou eenmaal een dahlia-corso., dus we willen een corsowagen vol met dahlia's. We hopen dat het nog gaat lukken." En daar heeft 'ie stiekem alle vertrouwen in. "In al die jaren hebben we het toch steeds voor elkaar gekregen, bij alle twintig de buurtschappen."