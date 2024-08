Houd hier rekening mee als je het bloemencorso in Zundert bezoekt

Op de eerste zondag van september trekt het bloemencorso door de straten van Zundert. Het corso trekt jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers. Dat betekent dat er veel geregeld moet worden, bijvoorbeeld waar je kunt parkeren. Of een kaartje kunt kopen. Dit zijn de belangrijkste zaken waarmee je rekening moet houden als je naar het bloemencorso gaat.

Wat kost een kaartje voor het bloemencorso?

De kaartjes voor het bloemencorso kun je vooraf online kopen of op de dag zelf bij een van de kassa's. Om langs de route te staan, heb je een entreekaart voor het parcours nodig. Inwoners van Zundert hebben gratis entree.

Twee verschillende entreekaarten:

- Entreekaart parcours: geeft op zondag 1 september toegang tot het parcours; vooraf en tijdens de tocht.

- Entreekaart tentoonstelling: op zondag 1 september na de optocht en op maandag 2 september.

Dit kosten de kaartjes:

Kinderen tot en met 12 jaar gratis

Ouder dan 12 jaar:

Entreekaart parcours voorverkoop: 13 euro

Entreekaart parcours aan de kassa: 16 euro

(tot en met 31 augustus 18.00 uur)

Entreekaart tentoonstelling voorverkoop 6 euro

Entreekaart tentoonstelling aan de kassa 7 euro

(1 en 2 september)

Tribunes:

Langs het parcours zijn verschillende tribunes met zitplaatsen, variërend van 26 euro tot en met 36 euro. Voor een tribuneplaats heb je ook een entreekaart parcours nodig.

Hoe laat begint het bloemencorso en tot hoe laat duurt het?

13.30 uur: Aanvang van de optocht en eerste doorkomst op Corsoboulevard (Oranjeplein)

16.30 uur (ongeveer): tweede doorkomst optocht en prijsuitreiking op Corsoboulevard (Oranjeplein)

Welke straten zijn afgesloten?

Zondag 1 september:

Hele dorp afgesloten

Parkeerverbod in de Leeuwerikstraat, Berkenring, Kapellekestraat

Parkeerverbod op de calamiteitenroute Hertogstraat, Esdoornstraat, Eikenlaan, Meidoornstraat, Nachtegaalstraat, Lijsterstraat en Fazantstraat.

Parkeerverbod langs de gehele corsoroute en omleidingen voor het verkeer.

Maandag 2 september

Molenstraat en Oranjeplein afgesloten

- Nassauplein afgesloten

- Prinsenplein afgesloten

Parkeerverbod in Leeuwerikstraat, Berkenring en Kapellekestraat

Parkeerverbod op de calamiteitenroute in de Hertogstraat, Esdoornstraat, Eikenlaan, Meidoornstraat, Nachtegaalstraat, Lijsterstraat en Fazantstraat.

Waar kun je parkeren?

Kom je met de auto naar Zundert, dan kom je vanzelf borden en verkeersregelaars tegen die je naar een parkeerplaats loodsen. De parkeerplaatsen zijn op ongeveer een kilometer lopen van de corsoroute. Parkeren kost vijf euro.

Kijk voor meer informatie op de pagina bereikbaarheid. Veel toeschouwers komen met de fiets of openbaar vervoer.

Hoeveel buurtschappen doen mee en hoeveel wagens?

Aan het bloemencorso in Zundert nemen twintig buurtschappen deel. Elk buurtschap doet mee met een wagen waarop een speciaal gemaakt ontwerp met bloemen is te zien. De corsowagens komen twee keer langs het Oranjeplein. De buurtschap die bij de tweede doorgang mag stoppen, is de winnaar. De daarop volgende ontlading wordt ook wel de Jubel genoemd.

Hier lees je alle praktische zaken van het bloemencorso van Zundert nog eens terug.