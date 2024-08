Chaos bij Tinq vanwege 'gratis tanken'

Bij tankstation Tinq aan de Bisschop Bekkerslaan in Eindhoven brak dinsdagavond chaos uit. Op social media ging het bericht rond dat er bij een aantal pompen van het onbemande tankstation gratis getankt kon worden. Al snel kwamen auto’s uit heel Eindhoven naar de pomp.

Er ontstond bij het tankstation een file en een kruising in de buurt werd geblokkeerd. Agenten die toevallig voorbijreden, leidden het verkeer in goede banen. Toen ze hoorden wat er aan de hand was, besloten ze in te grijpen en zijn mensen weggestuurd.

Er zou zelfs en tankslang uit iemands handen zijn getrokken. "Dit is gewoon diefstal", zei een agent tegen een man met een jerrycan in zijn hand.

Geen storing te zien

Uiteindelijk lukte het de politie om iemand van Tinq aan de lijn te krijgen. Zij wist van niets en er was in de computer ook geen storing zien. Of er echt gratis getankt is, is de vraag. Mogelijk worden de bedragen alsnog - met vertraging - van de rekening gehaald van de pinpas waarmee is getankt.

Voor de zekerheid zette de politie het tankstation volledig af. De pompen werden door Tinq op afstand uitgeschakeld.