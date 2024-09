Kimberly sprint voor goud en daarna gaat een ring om haar vinger

Het worden weken die Kimberly Alkemade (34) nooit meer zal vergeten. De Bossche para-atlete gaat deze week tijdens de Paralympische Spelen op de 100 en 200 meter voor de hoogste trede op het podium. Kort na het toernooi staat er nog iets heel moois op de agenda: ze gaat trouwen. "Nee, niet in Parijs, maar op een mooie plek in Den Dungen."

Je maakte pas in 2017 kennis met atletiek en hoort nu tot de wereldtop. Is topsport alleen maar genieten?

“Net zoals in het dagelijks leven is in topsport niet altijd alles leuk. Het perfecte leven bestaat niet. Er zijn dagen geweest dat ik huilend thuiskwam. De vermoeidheid was zo heftig dat ik me afvroeg waar mijn energie was. Ik wilde alleen maar slapen. Ja, ik heb dit jaar weleens moeten overgeven na een flinke inspanning. En vaker had ik moeite om uit de auto te komen, haha. Maar vooral na een zware training geeft het wel voldoening.”

Is het de laatste dagen voor de Paralympische Spelen ook nog zo pittig?

“Het zwaarste werk zit er eindelijk op, het leukste gaat nu beginnen. Alles is erop gericht om uitgerust aan de start te staan en te pieken op het juiste moment. De week voor de Spelen was het veel slapen, series kijken, knippen, plakken en knutselen.”

Ben je sterker dan ooit?

“Ik heb alles gegeven en nergens de kantjes er vanaf gelopen. Ongeacht het resultaat weet ik dat ik er alles aan heb gedaan. Er zijn geen excuses meer. Alles valt op z’n plek, hier heb ik al die jaren naartoe gewerkt. Ook hoef ik niet meer te sleutelen aan mijn blade, alles is perfect.”