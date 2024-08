Uitbreiden en vergroenen van de baan; grote zorgen bij Brabantse bedrijven

Groeiplannen die in de koelkast worden gezet, of het niet kunnen vergroenen van je bedrijf. Het overkomt op dit moment duizenden bedrijven in Brabant. Oorzaak: de aanhoudende stroomcrisis op het net. De gevolgen voor Brabant kunnen groot zijn. "Als wij hier niet op tijd kunnen investeren, kan ons hoofdkantoor in Amerika besluiten de nieuwbouw elders in Europa te realiseren, waardoor de investering in kennis en banen aan Brabant voorbijgaat."

Maar liefst 4400 bedrijven in Brabant staan op dit moment op de wachtlijst voor het afnemen of terugleveren van stroom. Die wachtlijst is dus lang, maar nog belangrijker, er komt maar mondjesmaat 'ruimte'. Dat betekent dat bedrijven met gemak 5 tot 8 jaar moeten wachten op een stroomaansluiting of de uitbreiding daarvan. Charles River Laboratories in Den Bosch is één van die bedrijven. Het bedrijf, dat onderzoek doet naar de veiligheid van vaccins, chemicalién en medicijnen, wil dolgraag vergroenen. "Om ons doel, loskomen van fossiele brandstoffen, te bereiken staat nieuwbouw in de startblokken die volledig verwarmd en gekoeld wordt zonder aardgas. Dit ter vervanging van een energie-inefficiënt gebouw dat na 40 jaar intensief gebruik toe is aan vervanging", zegt locatiemanager Erik Baltussen.

"We kunnen niet starten door het ontbreken van elektriciteit."

"Alle vergunningen voor deze nieuwbouw hebben we in 2022 ontvangen. De enige reden dat we niet kunnen starten, is het ontbreken van de elektriciteit om het gebouw in gebruik te kunnen nemen." Ook doet het bedrijf steeds meer onderzoek met geavanceerde computers en meetsystemen. Europese wetgeving schrijft dat voor. "Dit soort onderzoek kost veel energie, maar het is essentieel om internationaal hoogwaardig en specialistisch veiligheidsonderzoek te blijven doen. Zonder voldoende stroom kunnen we dit onderzoek niet uitvoeren met alle economische risico’s van dien." De wachttijd is lang. Minimaal tussen de vijf en tien jaar. Ook ontbreekt duidelijkheid over de 'voortgang' op die wachtlijst. En dat brengt grote onzekerheid voor de planning met zich mee. De bouw zelf zal zo'n twee tot drie jaar duren, zegt Baltussen, maar kan echt pas starten als de stroomvoorziening op orde is. En als je niet weet wanneer dat is, kan je daar niet op inspelen.

"Het is een gevaar voor de groei van hoogwaardige banen in Den Bosch."

Dat kost dus extra tijd en die tijd heeft Charles River Laboratories eigenlijk niet. Het raakt niet alleen de bedrijfsvoering, maar is ook een gevaar voor de groei van hoogwaardige banen in Den Bosch en onze positie als internationaal gewaardeerd onderzoekscentrum, legt Baltussen uit. "De Europese markt voor veiligheidsonderzoek verandert snel door nieuwe regelgeving. Als wij hier niet op tijd in kunnen investeren, kan ons hoofdkantoor in Amerika besluiten de nieuwbouw elders in Europa te realiseren, waardoor de investering in kennis en banen aan Brabant voorbijgaat." Met Charles River Laboratories staan er in Brabant nóg bijna 2500 bedrijven op de wachtlijst voor het afnemen van stroom. Bedrijven die allemaal hun groeiplannen of elektrificatie op de lange baan hebben moeten schuiven. Iets waar het nieuwe kabinet met een minister van Klimaat en Groene Groei toch flink op wil inzetten. Daarom hoopt Baltussen dat politiek en overheid echt de ernst van het probleem inzien.

"We willen een concreet tijdspad."