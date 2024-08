Baas voor de rechter voor verkrachting medewerkster: 'Accepteerde geen nee'

De wereld van Tim B. (47) uit Budel is de afgelopen jaren ingestort. Van succesvol ondernemer in de detacheringsbranche is hij veranderd in een man die wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding van twee werkneemsters (toen 30 en 28). Vanwege deze aantijgingen verlieten tien van de negentien accountmanagers en vijf andere werknemers, onder wie de HR-manager, het bedrijf en ging het net voor de zomer failliet. Een grote investeerder wil nu zijn geld terug van Tim B.

Tim B. zat dinsdag allesbehalve aangeslagen in de rechtbank in Den Bosch. Daar moest hij zich verweren tegen de beschuldigingen van verkrachting en aanranding. Tim ging er stevig in en ontkende alle aantijgingen. Ja, hij had een affaire gehad met een naaste medewerkster en dat speet hem.

In de zomer van 2020 liep het uit de hand op een bedrijfsfeestje bij Tim thuis in Budel. De twee hadden seks in de sportruimte van het huis, maar zoals tijdens de hele zitting, liepen de lezingen over wat er precies was gebeurd maximaal uiteen. Volgens Tim kwam het initiatief van de vrouw, maar volgens de vrouw dwong Tim haar. Hij accepteerde geen 'nee' en verkrachtte haar, zo verklaarde ze.

Anderhalf jaar later eenzelfde verhaal. Op een bedrijfsborrel werd een andere werkneemster niet goed. Ze ging naar het toilet en Tim ging achter haar aan. Toen de vrouw uit het toilet kwam, pakte hij haar vast, streelde hij over haar billen en kuste hij haar in de nek, zo vertelde ze de politie. Ook deze aanranding ontkende Tim met klem.

Eis justitie

Dus was het voor de rechters zoeken naar de waarheid. Justitie zette vol in op verkrachting en aanranding en eiste dertig maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk. Aan de andere kant zette de advocaat van B. in op vrijspraak. Er is niks strafbaars gebeurd, oordeelde hij.

Sterker nog, Tim had wel vaker seks gehad met die werkneemster met wie het in de zomer van 2020 uit de hand liep. Een week na het feestje bij hem thuis hadden ze weer afgesproken en weer seks gehad. En zo zou dat nog zes of zeven keer gebeurd zijn. Als je een week na dat feestje weer seks met hem hebt, is die eerste keer geen verkrachting, bepleitte de advocaat.

Verklaring slachtoffer

De vrouw ontkende al die andere afspraakjes weer keihard. “Hoe kan een vader van drie kinderen dit doen”, vroeg ze zich hardop af tijdens haar spreekrecht. “Je hebt medewerkers tot prooi gemaakt en verdraait nu alle feiten. Deze herinneringen beheersen nu mijn leven.” Ze deed pas aangifte toen ze van de aanranding van een andere collega hoorde. En dat vond de advocaat van B. dan weer te opvallend. “Deze dames hebben hun verklaringen op elkaar afgestemd en getuigen binnen het bedrijf zijn beïnvloed.

Ook de beschuldiging van aanranding veegde de advocaat van tafel. “Hoe kun je dat volhouden als je een uur later pikante foto’s stuurt en gaat videobellen?”, vroeg hij zich af. De advocaat vond het ook verdacht dat de vrouw daarna alle berichtjes in haar telefoon heeft gewist.

Volgens hem is het te toevallig dat de vrouwen pas aangifte deden na de uitzending van BOOS over misstanden bij het programma The Voice of Holland én op het moment dat zijn cliënt zijn bedrijf aan het verkopen is. Volgens hem liegen de dames over wat er is gebeurd en zijn hun verklaringen en die van de getuigen onbetrouwbaar.

De officier van justitie is juist weer erg overtuigd dat ze bewijs heeft voor twee zedenmisdrijven. “Het gaat hier om jonge dames die een mooie carrière in het bedrijf hadden en bang waren hun baan te verliezen. In eerste instantie hebben ze dus gewoon doorgewerkt”, zo legde ze de late aangiftes uit. “B. heeft misbruik gemaakt van hun afhankelijke positie en hen daarna het bedrijf uitgewerkt. Hij heeft niet gedacht aan de belangen van de dames, maar alleen aan zijn eigen seksuele behoeftes.”

Verwikkeld in nog een zaak

Wat de waarheid is, zal de rechtbank moeten beoordelen. Feit is nu dat Tim B. naast deze strafzaak nog in een andere rechtszaak verwikkeld is. De investeringsmaatschappij die in 2022 voor 6,6 miljoen euro ruim de helft van zijn detacheringsbedrijf kocht, wil nu geld zien. Ze vinden dat Tim cruciale informatie heeft achtergehouden. De inkt van het overnamecontract was nog niet droog, schrijft het Financieele Dagblad, of de directeur-eigenaar van een Brabants detacheringsbedrijf zat een maand in voorarrest. En hij wist wel waarom hij zich bij de politie moest melden, zo vinden de investeerders.

De laatste zaak gaat na de zomer verder. Eerst volgt op 10 september de uitspraak in deze zedenzaak.