Ruzie op straat loopt uit de hand: man (23) meerdere keren gestoken

Een man is woensdagochtend aangehouden voor het meerdere keren steken van een 23-jarige Eritrese man in Roosendaal. De aangehouden verdachte wordt verdacht van poging tot doodslag. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been en bovenlichaam, vermoedelijk met een stuk glas. Hij is niet in levensgavaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

Aan de steekpartij, rond vijf uur woensdagochtend, zou volgens een buurtbewoner een ruzie op straat vooraf zijn gegaan. Het ging er luidruchtig aan toe op de Petrus Donderstraat, zo meldde hij aan de politie. Verzet

Mensen zagen de verdachte na de steekpartij wegrennen richting de Kade. Daar kon een agent hem, ondanks dat hij zich verzette, aanhouden. De identiteit van de verdachte heeft de politie nog niet weten te achterhalen. Hij wordt verhoord.