Andel voor één week lichtstad van Nederland: 'GLOW hier in Altena'

Tulpen, molens en kilometers aan lampjes sieren Andel de komende dagen. In aanloop naar de Megafeestweek van Oranjevereniging Juliana steken buurtbewoners de handen uit de mouwen om het dorp aan te kleden in 'Ik hou van Holland'-stijl. “Andel wordt dé lichtstad van Nederland.”

Met een hamer en een boor zijn drie mannen uit de Sterappel druk bezig hun Fiets ‘m d’r in-baan gereed te maken. De straat wordt omgetoverd tot het decor van Te land, ter zee en in de lucht. “We zijn er voor de zomer al mee begonnen, want je hebt een goede planning en vrijwilligers nodig”, vertelt bewoner Mark van Noorloos. “Je moet figuren uitzagen, er moet geverfd worden, materiaal geregeld worden en natuurlijk verlichting. Daar gaat het uiteindelijk om.”

Bewoners uit de Sterappel toveren hun straat om tot het decor van Te land, ter zee en in de lucht (foto: Niek de Bruijn)

“We hebben meer dan zeven kilometer aan verlichte straten”, zegt Ellen van Bergeijk van Oranjevereniging Juliana. Zij organiseren eens in de vier jaar de Megafeestweek, waar de lichtjesroute onderdeel van is. Ook staat van 30 augustus tot en met 7 september onder andere een Hollandse avond met Engelbewaarder-zanger Marco Schuitmaker op het programma, wordt er een zomerfestival gehouden in een feesttent naast de Romboutstoren en voert de Andelse jeugd de musical Tarzan op. De laatste editie van de Megafeestweek was in 2016, omdat de editie in 2020 vanwege de coronapandemie niet kon plaatsvinden. De Oranjevereniging rekent dit jaar op 4000 bezoekers.

"We zien mensen samen door de straten sjouwen, die elkaar anders niet vaak zien."

Het evenement leeft enorm in Andel, merkt medeorganisator Gerard Millenaar. “In de twee weken voorafgaand aan de Megafeestweek komt er reuring in de straten.” Die krijgen dit jaar een Ik hou van Holland-thematisering. Bergeijk vult aan: “We zien mensen samen door de straten sjouwen, die elkaar normaalgesproken niet vaak zien.” In de Kerkstraat bouwt de buurtvereniging ondertussen aan een stellage, waar een draaiende kroon aan komt te hangen. “Die heeft zeven jaar lang bij de buren in de schuur gelegen”, lacht bewoner Samantha Parijs. Ook worden er carnavalspoppen van Máxima en Willem-Alexander opgehaald in Groesbeek, ruim een uur van Andel vandaan. “Onze Oranjevereniging is gek van het koningsechtpaar, dus daar hopen we natuurlijk een leuke prijs mee te halen.” De hoofdprijs voor straten en buurtverenigingen is namelijk 300 euro. Vrijdagavond beoordeelt een jury hen op creativiteit, thematisering en originaliteit. Ook wordt er gekeken of de bewoners zélf gebouwd hebben.

"We vormen weer een eenheid met de straat."