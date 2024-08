Veel veranderingen voor PSV in Champions League, dit moet je weten

De Champions League ziet er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. Zo spelen clubs meer wedstrijden en bestaat de groepsfase niet langer meer uit acht poules. Het miljoenenbal gaat op de schop en dat zorgt ervoor dat PSV in ieder geval tot en met januari actief is op het hoogste Europese niveau. Donderdagavond is de loting.

Vergeet de oude opzet van de Champions League. Vanaf dit seizoen wordt namelijk niet meer gespeeld in acht poules van vier clubs, maar wordt er één grote poule gemaakt met 36 ploegen. In deze league phase speelt elke club acht wedstrijden tegen acht verschillende tegenstanders. Ondanks dat er afscheid is genomen van een groepsfase worden de ploegen bij de loting nog wel ingedeeld in potten op basis van hun behaalde prestaties in het verleden. In pot 1 zitten de beste clubs uit Europa. In pot 4 de op papier mindere goden. PSV, dat zelf in pot 3 zit, treft dus acht verschillende ploegen en speelt niet tegen alle andere 35 ploegen in de poule. Uit elke pot komen twee tegenstanders. Tegen één ploeg speelt PSV dan uit, tegen de andere tegenstander uit diezelfde pot spelen de Eindhovenaren thuis.

Vorig jaar strandde PSV in de achtste finale tegen Borussia Dortmund (foto: ANP).