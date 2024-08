Eerste vluchten Eindhoven Airport ingepland na storing

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport wordt weer opgestart. Na een hele dag van storing staan de eerste vertrekkende vluchten ingepland. Het eerste vliegtuig dat vertrekt is dat met de bestemming Malaga. Dat vliegtuig vertrekt naar verwachting om vijf over vier woensdagmiddag. Vooralsnog staan er geen binnenkomende vluchten gemeld op de informatieborden.

Ook voor reizigers met de bestemming Valencia, Rome, Alicante en Ibiza is de 'security check' geopend. Die vluchten staan gepland tussen half vijf en vijf uur. Over de rest van de vluchten is nog onduidelijkheid. Reizigers krijgen het advies om de site van de luchthaven in de gaten te houden voor actuele vluchtinformatie.

Eerder dan verwacht

Eerder werd gemeld dat door de grote storing tot zeker vijf uur geen vliegtuigen konden landen of vertrekken op het vliegveld. Het is dan ook nog afwachten of de vliegtuigen daadwerkelijk vertrekken op de ingeplande tijden.

"Het is vandaag zo veranderlijk als het weer in Nederland", zegt een medewerker van de veiligheidscontroles in de hal van het vliegveld. Hij zoekt met goede hoop de reizigers van de vijf vluchten in de hal op om hen naar de juiste balies te sturen.