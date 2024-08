Eerste vluchten Eindhoven Airport vertrokken na storing

Na een hele dag van storing zijn de eerste vluchten op Eindhoven Airport vertrokken. Een aantal vliegtuigen van Transavia vertrokken iets na vijf uur naar Valencia en Malaga. Ook een aantal binnenkomende vluchten staan inmiddels weer gepland.

Volgens woordvoerder Judith de Roy van Eindhoven Airport zijn er woensdagavond nog veel vertragingen. Ze hoopt dat morgen alles weer volgens dienstregeling vertrekt. Reizigers krijgen het advies om de site van de luchthaven in de gaten te houden voor actuele vluchtinformatie.

Storing

Vliegen was woensdag de hele dag nog niet mogelijk door een grote landelijke storing. De problemen ontstonden door een netwerkstoring bij het ministerie van Defensie. Het Eindhovense vliegveld is een militair vliegveld dat daarom onder het ministerie van Defensie valt. Eindhoven Airport is eigenlijk een 'civiele medegebruiker'.

LEES OOK: Balende reizigers op luchthaven door storing: 'Gewoon wachten, zeggen ze'

De storing bij Defensie had daarom ook gevolgen voor Eindhoven Airport. Verschillende vluchten werden omgeleid naar Brussel, het Duitse Weeze en Amsterdam.

De storing werd niet alleen in Eindhoven, maar in het hele land gevoeld. Bijna alle hulpdiensten, waaronder de drie Brabantse veiligheidsregio's, melden woensdagochtend problemen. De hulpdiensten vielen terug op noodscenario's, waardoor er geen gevolgen zijn voor de alarmering en inzet.