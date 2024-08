Eerste veiligheidsregio's melden einde systeemstoring

De eerste veiligheidsregio's melden dat de storing met het communicatiesysteem voor hulpdiensten voorbij is. Zo is de storing aan het C2000-netwerk in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant verholpen.

"Het systeem werkt weer en de meldkamer en hulpdiensten zijn weer overgeschakeld naar de gebruikelijke werkwijze. De veiligheid van onze inwoners is niet in het geding geweest", laat de veiligheidsregio weten.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord laat weten dat sinds 14.00 uur alles weer naar behoren werkt.

De Veiligheidsregio Utrecht meldt ook geen problemen meer te ervaren. "Alle systemen werken weer als gebruikelijk. Er hebben zich geen problemen voorgedaan tijdens het alarmeren en aansturen van de operationele eenheden binnen de Veiligheidsregio Utrecht", aldus de veiligheidsregio. Volgens een woordvoerder was er een goed werkende back-up.

Het maakt volgens de woordvoerder wel uit dat er geen grote incidenten zijn geweest. Was dat wel het geval geweest, dan was dat mogelijk "ingewikkeld" geworden. "Bij een incident met veel voertuigen ter plaatse, hadden we iets moeten verzinnen om de communicatie te blijven stroomlijnen", zegt hij. "Normaal kunnen ze met een druk op de knop aangeven dat ze er zijn."

Gebruikelijke werkwijze

Ook contact zoeken met de meldkamer was dan mogelijk lastiger geweest. "Maar we hebben geen incidenten gehad waarbij het niet goed is gelopen. Dat monitoren we. We hebben gewoon ons werk kunnen doen", aldus de woordvoerder.

Ook de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zuid-Limburg melden dat ze weer teruggaan naar hun gebruikelijke werkwijze.

Over de precieze oorzaak van de landelijke storing die dinsdagavond ontstond, is nog niets bekend.