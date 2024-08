Ederveen stopt: Valkenswaard op zoek naar nieuwe burgemeester

De gemeente Valkenswaard moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. Anton Ederveen (53) heeft de gemeenteraad laten weten er geen vierde termijn van zes jaar aan vast te knopen. Zijn huidige termijn loopt af op 19 maart 2025.

Eerder had hij zijn besluit aan Ina Adema, Commissaris van de Koning, kenbaar gemaakt. Ederveen besloot zijn bekendmaking uit te stellen vanwege het ontslag van oud-wethouder Theo Geldens.

Geldens kaartte aan dat er een 'onveilig werkklimaat' was tussen het gemeentebestuur en de gemeenteraad. De burgemeester zou daar niet adequaat op hebben gereageerd. De gemeenteraad stelde Geldens daarop op non-actief.

Jongste burgemeester van Nederland

In de brief aan de gemeenteraad geeft de burgemeester aan dat hij en zijn vrouw al enige tijd gezamenlijke toekomstplannen aan het maken waren. "Burgemeester zijn kun je immers nooit zonder de steun van je partner. Zeker niet in de belastende en bedreigende periodes die er ook zijn geweest."

Bij zijn aantreden in 2007 was burgemeester Ederveen de jongste burgemeester van Nederland. Inmiddels is hij de langstzittende burgemeester in een gemeente in Brabant. Zijn huidige derde termijn loopt volgend jaar af op 19 maart 2025.

Anton Ederveen en zijn partner hebben het nog steeds goed naar hun zin in Valkenswaard. “We zijn van buiten, maar voelen ons hier enorm thuis", schrijft Ederveen. "Het wordt tijd voor een nieuw gezicht."