Kindje (1) zwaargewond na val uit raam, meisje logeerde bij oma

Op de Markt in Helmond is een kindje van anderhalf jaar oud zwaargewond geraakt na een val uit een raam. Hoe dat precies kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht. De ouders van het meisje zijn van Poolse afkomst en zijn volgens de officier van dienst in het buitenland. De dreumes logeerde bij de oma.

Het kindje maakte een val vanaf de derde etage van een appartementencomplex in het centrum. Dat bevindt zich midden in het centrum, waar ook veel terrassen vol zaten. De hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter kwam naar de plek toe. Op de N270 ter hoogte van de Bakelseweg is het zwaargewonde kindje overgedragen aan de traumahelikopter. Die was nog onderweg en kon daar landen. De weg was daarom korte tijd helemaal afgesloten. De straat op de Markt is afgezet. De technische recherche doet vanavond laat onderzoek in de woning. Ook worden getuigen van het incident gehoord. 'Logeerde bij oma'

Volgens een woordvoerder van de politie logeerde de baby bij een familielid. De officier van dienst geeft aan dat het om de oma van het kindje gaat. De ouders van de baby zijn in het buitenland. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. "Alle aandacht gaat nu uit naar het gewonde kindje", laat de politie weten.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.