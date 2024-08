Demi geniet al rijdend met beste vriendin: 'Met zadel gaat de motor aan'

Ze vergelijkt haar paard met een Formule 1-auto. “Aan de hand is het een knuffelpaard, maar onder het zadel gaat de motor aan en is het net een Ferrari.” Demi Haerkens (26) uit Helmond maakt deze week met merrie EHL Daula N.O.P. haar debuut op de Paralympische Spelen. “Het was een lange weg met ups en downs. Aan opgeven heb ik nooit gedacht.”

De liefde voor de paardensport kreeg Demi via haar vader en opa. “Dat waren springruiters en als meisje van 5 jaar leek me dat ook mooi. Mijn motoriek bleek niet goed genoeg en bovendien was ik absoluut geen held. Ik stapte over naar dressuur en het werd mijn ambitie om in de wedstrijdsport de top te bereiken. Mijn vader dacht dat ik zou stoppen als ik het feesten had ontdekt, maar dat is nooit gebeurd”, zegt ze lachend.

"Er zit zoveel power en expressie onder je."

Dressuur bezorgt haar een magisch gevoel. “De harmonie die je hebt met een paard is bijzonder. Met hele kleine hulp voert het paard oefeningen uit met zoveel power en expressie. Dat is geweldig en daar werken we heel hard voor." Sinds drie jaar rijdt Demi met haar paard EHL Daula N.O.P. Al snel zette het duo grote stappen, met drie titels bij het EK paradressuur in 2023 als hoogtepunt. “We hebben zo’n mooie band gecreëerd, ze is mijn beste vriendin. Daula kent geen stopknop, ze gaat voor mij door het vuur. Tijdens wedstrijden gaat er een schepje bovenop. Ik ben zo blij met deze prachtige merrie.” Het ontbreekt haar paard aan niets. “Van de fysio, hoefsmid en tandarts tot een goede dierenarts. Er komt veel meer bij kijken dan alleen trainen. Het management eromheen is belangrijk.” “Ik verwacht dat Daula fit is, maar dat eis ik ook van mezelf als atleet. Ik heb een spierzenuwziekte en drie keer per week train ik onder begeleiding van een fysio. Ook heb ik bijvoorbeeld een sportdiëtist en een mental coach. Ik wil er fysiek en mentaal klaar voor zijn.”

"Je kunt de top bereiken als je vol blijft houden."

Deelname aan de Paralympische Spelen was altijd een droom van de Helmondse. Het traject richting de wereldtop was echter niet makkelijk. “Je hebt een lange adem nodig. Het kost heel veel tijd en energie en bovendien is het erg prijzig. Gelukkig heb ik trouwe partners die me steunen. Ik ben ervan overtuigd dat je de top kunt bereiken als je vol blijft houden.”

"Een bom naast me hoor ik niet."

Een duidelijke doelstelling in Parijs wil Demi niet stellen. “We gaan voor het hoogst haalbare. Ik kom met een nieuwe, speciale kür en ben benieuwd naar de mening van het publiek. Tijdens de wedstrijd zelf krijg ik weinig mee van de toeschouwers. Je kunt een bom naast me afsteken, die hoor ik niet. Als we na afloop een supergoede proef hebben neergezet en applaus krijgen, dan genieten Daula en ik daarvan.”

Demi Haerkens heeft zin in haar debuut op de Paralympische Spelen.