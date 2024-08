Schok is groot bij treinbedrijf waarvan 25-jarige machinist omkwam

Het treinongeluk in Hooge Zwaluwe is een enorme schok voor het vervoersbedrijf waar het overleden slachtoffer werkte. Een 25-jarige machinist van DB Cargo kwam door de botsing om het leven. Hij stond met twee collega's buiten op de trein toen het misging. "Ook de collega's met wie hij was, zijn enorm geschrokken. Ze krijgen psychologische hulp", vertelt een woordvoerder.

Rond half twee 's middags botste de goederentrein op een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren, is ook bij het bedrijf nog een raadsel. De politie doet onderzoek. "Zij behandelt de zaak als een verkeersongeval", legt woordvoerder Jelle Rebbers uit.

De overleden machinist komt uit Zwijndrecht. Zijn twee collega's raakten gewond en werden naar het Amphia Ziekenhuis in Breda gebracht. Inmiddels zijn ze weer thuis.

Psychologische hulp

Tijdens de botsing stonden er volgens het bedrijf twee volledig bevoegde machinisten op de trein, en een in opleiding. De overleden 25-jarige man was niet degene die in opleiding is.

Al snel na het incident kregen de treincollega's professionele hulp aangeboden. Rebbers: "We werken al jaren samen met een stichting die snel ter plaatse kan zijn. Dat is een professionele club die nazorg levert aan collega's die iets heftigs hebben meegemaakt."

De club ging daarna naar Kijfhoek, een groot rangeerterrein bij Zwijndrecht. Daar beginnen veel machinisten van DB Cargo 's ochtends aan hun werkdag. "Het is een hele hechte groep mensen die hetzelfde werk doen. Ze zijn daar het gesprek aangegaan. Ook is de directie op bezoek geweest. Het is heel verdrietig."

Het ongeluk gebeurde op een overgang, op een stuk spoor waar alleen goederentreinen rijden. DB Cargo rijdt er zo'n twee tot drie keer per week langs. De drie medewerkers stonden vooraan op de trein, op een soort balkon. "Al noemen wij het een bordes", zegt Rebbers. "Deze locomotief heeft een bordes aan de voor- en achterkant. Het is gebruikelijk bij goederenvervoer dat machinisten daar staan. Op het bordes heb je goed overzicht."

Uitgebreide training

Het besturen van de locomotief kan ook vanaf het bordes. Dat gebeurt met een soort afstandsbediening, dat als een kastje op de buik van de machinist zit. "Zij krijgen daar een uitgebreide training voor. Gedurende het jaar moet een machinist ook weer terug 'de schoolbankjes' in."

De botsing gebeurde op een niet actief beveiligde overweg (nabo). Vakbond FNV eist al jaren dat die verdwijnen. "En dit is weer een druppel, in een al volle emmer", zegt FNV-bestuurder Birgitte Staal. Ze kan niet specifiek over deze zaak spreken. Maar ze wijst wel op het gevaar van een nabo, die geen slagbomen heeft. "Het lijkt een klein stukje, maar je auto of vrachtwagen kan er zomaar stilvallen."