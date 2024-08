Gemeente gooit persoonsgegevens van 23.000 Bosschenaren op straat

De gemeente Den Bosch heeft persoonsgegevens van duizenden Bosschenaren op straat gegooid. Een interne e-mail met data van alle inwoners met een parkeervergunning is maandagochtend per ongeluk naar een inwoner verzonden. Deze mail bevat een lijst met informatie over parkeerproducten, inclusief BSN-nummer, naam en adres. De 23.000 gedupeerde inwoners zijn via mail op de hoogte gebracht van het incident.

De gemeente spreekt over een menselijke fout door een ambtenaar. De Bosschenaar die de interne mail ontving, is direct door de gemeente geïnformeerd dat de mail niet voor hem of haar was bedoeld. Ook werd verzocht deze te verwijderen. Volgens de gemeente heeft de persoon telefonisch en via de mail laten weten dat dit is gebeurd. Of dit daadwerkelijk het geval is, is nog maar de vraag.

Het is in principe eenvoudig een kopie van het bestand op te slaan en het originele bestand te verwijderen. Het lijkt nu aan te komen op de eerlijkheid van de persoon die de gevoelige mail ontving. Op dit moment is het nog onbekend hoe de gemeente zeker weet dat de lijst is verwijderd.

Kwaadwillende partijen kunnen vrij weinig met alleen een gelekt BSN-nummer. Het BSN-nummer is een zogeheten ‘informatieloos’ nummer. Dat betekent dat er geen persoonlijke informatie, zoals de geboortedatum, in het BSN is verwerkt. De kans op identiteitsfraude wordt aanzienlijk groter zodra meer persoonsgegevens en een kopie van de ID-kaart in de verkeerde handen vallen.

Postfraude

Wel is het mogelijk de gelekte adresgegevens te misbruiken. Deze kunnen worden gebruikt om mensen via de post op te lichten. In combinatie met andere persoonsgegevens, bijvoorbeeld het BSN-nummer, kan het lijken alsof de brief van jouw eigen bank afkomstig is. Twijfel je aan de legitimiteit van een brief, neem dan direct contact op met de desbetreffende organisatie. Scan nooit een QR-code en type geen URL over in je internetbrowser om digitale inbrekers zo min mogelijk kans te geven.

De Autoriteit Persoonsgegevens raadt mensen, die vermoeden dat ze slachtoffer van identiteitsfraude zijn, aan om contact op te nemen met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. Ook kunnen gedupeerden aangifte voor identiteitsfraude doen bij de politie.