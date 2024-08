Van Hooijdonk kiest voor de NOS en vertrekt bij NAC als commissaris

Pierre van Hooijdonk stopt per direct als commissaris van NAC. De oud-speler moest van de NOS een keuze maken tussen zijn werkzaamheden bij de Brabantse voetbalclub en zijn tv-werk, meldt de omroep donderdag.

Helemaal verdwijnen zal hij niet uit de bestuurlijke top van de voetbalclub, omdat de oud-international als adviseur technische zaken aan de club verbonden blijft.

Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport: "Nu NAC dit seizoen weer in de eredivisie speelt, bestaat de kans elke week dat de club in Studio Voetbal besproken wordt. We willen de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Daarom hebben we Pierre gevraagd een keuze te maken."

Portefeuille technische zaken

Sinds oktober 2022 maakte Van Hooijdonk deel uit van de raad van commissarissen. Hij was belast met de portefeuille technische zaken. Onder zijn leiding werd onder meer Peter Maas aangesteld als technisch directeur. Samen deden de twee de transferperiode in de winter van 2023.