Meisje jarenlang misbruikt op camping, justitie eist twee jaar cel

Was het een broer-zus relatie? Of heeft de 27-jarige Dion van L. een meisje tussen haar twaalfde en vijftiende seksueel misbruikt op een camping in Ledeacker? Justitie houdt het op het laatste en eiste vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch dertig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

Dion van L. ontkende alle aantijgingen glashard. “Ik had sommige dingen beter anders kunnen doen. Ik heb alles voor haar uit liefde gedaan, maar, ik heb nooit seks met haar gehad”, zo zei Dion zelfverzekerd.

Het meisje zat er heel anders bij. Zij was heel emotioneel en vertelde in haar spreekrecht dat het leven haar zwaar valt. Ze is nu 18, maar toen ze 9 jaar was, begon volgens haar het misbruik al.

Wekelijks seks met alles erop en eraan

Ze leerde Dion rond 2014 kennen op de camping in Ledeacker via diens zusje. Ze keek naar de acht jaar oudere jongen op en raakte uiteindelijk helemaal verliefd op hem. Volgens haar hadden ze op een gegeven moment wekelijks seks met alles erop en eraan.

Van L., die nog steeds op de camping woont en die runt, hield de hele zitting vol dat hij heel erg op haar was gesteld, maar dat van seks nooit sprake is geweest. Ze hielden beiden van paarden en dat was wat hen bond.

De officier van justitie zag veel aanwijzingen in het dossier dat de twee jarenlang wel seks hadden, maar Dion van L. had overal een antwoord op en weerlegde de aantijgingen keer op keer.

Er zijn dan ook geen naaktfoto’s of filmpjes van het meisje, betoogde de advocaat van Dion. En een keer een zoen op de mond is niet ontuchtig, maar past juist in een broer-zus relatie, net als elkaar een keer schat noemen, zo betoogde ze. Want, zo sprak Dion zijn zusje ook regelmatig aan. Het meisje miste, volgens de advocate, een vaderfiguur en was daarom zo goed bevriend met Dion en kwam daarom graag naar de camping.

Condooms klaarleggen

Van L. moest wel toegeven dat er vreemde kanten zaten aan de zogenaamde broer-zus relatie. Zo gaf hij het meisje toestemming om al op zeer jonge leeftijd seks te hebben in zijn chalet met andere jongens. Ook gaf hij haar tips om jongens te verleiden en legde condooms voor haar klaar.

De officier van justitie had geen goed woord over voor de ‘grote broer’. Het meest fel was ze vanwege zijn ontkennende houding. “Het voelde destijds misschien als liefdesrelatie, maar nu is dat anders. Het begon al op basisschool en je hebt seks met anderen aangestuurd”, zo oordeelde de officier. “Haar eerste langdurige verkering wordt door jou volledig ontkend. De pubertijd is al verwarrend. En dan krijg je verkering en achteraf blijkt dat helemaal niet in de haak te zijn.”

Volgens de officier had het Dion gesierd als hij sorry had gezegd. En dat had hem ook geholpen aan een lagere strafeis, zo lichtte ze toe.

'Altijd het beste willen doen'

Maar Dion was daar niet van onder de indruk en bleef rustig antwoord geven op alle vragen. Hij is al jaren gelukkig getrouwd en heeft inmiddels een dochter. Hij benadrukte keer op keer dat hij altijd het beste voor het meisje heeft willen doen.

Het meisje zelf bleek er minder goed aan toe. Haar lust en leven waren de camping en haar paarden. En op de camping woonde ook haar beste vriendin. Dat is ze sinds 2020 allemaal kwijt.

Daarnaast lijdt ze mentaal en fysiek nog steeds onder de gebeurtenissen. De aantijging dat ze het niet trok dat Dion een nieuwe vriendin kreeg, klopt volgens haar niet. “Ik ben nog nooit zo dankbaar geweest. Daardoor kon ik weg.”

De uitspraak in deze zaak is op 13 september.