Vrouw weigert sieraden af te geven, nepagent slaat haar op haar hoofd

Een bewoonster van de Markthof in Etten-Leur is gewond geraakt nadat ze weigerde haar sieraden af te geven aan een nepagent. Ze kreeg een klap tegen haar hoofd en raakte gewond. De dader is nog spoorloos.

De verdachte heeft na de klap snel de sieraden van het slachtoffer gepakt en is er vandoor gegaan, in de richting van de Oude Bredaseweg. Politie en handhaving zijn vervolgens naar de verdachte gaan zoeken, maar hebben hem niet gevonden. Hij wordt nog gezocht. Een woordvoerder van de politie vertelt dat de vrouw op leeftijd was en erg geschrokken is door de overval. Zeker nadat ze ook nog gewond raakte.