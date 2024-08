Oplegger met tribune Brabantsedag schiet van de haak bij spoorwegovergang

Een oplegger met tribunedelen van de Brabantsedag is donderdagmiddag losgeschoten van het trekkende voertuig. Dat gebeurde rond vier uur, vlak voor de spoorwegovergang aan de Muggenberg in Heeze. De poten van de oplegger schoten van de haak en boorden zich in het wegdek.

Het wegdek is zodanig beschadigd dat op een van rijstroken niet meer gereden kon worden. Doordat de oplegger net voor de spoorwegovergang is gestrand, regelen agenten het verkeer. Auto's konden er volgens Heeze-Leende24 nog wel langsrijden. De oplegger kan nog niet opnieuw worden aangekoppeld en weggesleept, omdat deze te dicht bij de spoorwegovergang staat. Dit zorgt voor een opstopping van het verkeer. Agenten leiden ook die verkeersstroom in goede banen. De verwachting is dat het enige tijd zal duren voordat de oplegger is weggesleept en de weg weer vrijgegeven kan worden.

Foto: Heeze-Leende24

Oplegger schiet van de haak trekkend voertuig (Foto: Heeze-Leende24)

Foto: Heeze-Leende24