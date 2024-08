A65 en N65 helemaal dicht door ongeluk bij knooppunt Vught

De A65 en de N65 tussen Den Bosch en Tilburg zijn donderdagmiddag in beide richtingen afgesloten door een ongeluk ter hoogte van knooppunt Vught en afrit Cromvoirt. Verkeer in de richting van Tilburg wordt omgeleid via de A2 en de A58.

Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond half vijf. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend, maar er zijn meerdere hulpdiensten op af. In beide richtingen staat het verkeer stil. Zeker in de richting van Tilburg naar Den Bosch, voor je Vught inrijdt, kan het nog lang duren. Daar staat op dit moment bijna 50 minuten vertraging. Tot wanneer het gaat duren, is nog niet bekend.