Bedrijf wil Draaiend huis sneller laten draaien met slimme stunt

Een slimme stunt van een Alphense bedrijf. Met een groot spandoek vastgemaakt aan het Draaiend huis in Tilburg wil het technische bedrijf de gemeente ervan overtuigen dat het huis veel sneller weer in beweging gezet kan worden dan nu aangenomen wordt. Telefonisch kregen ze de gemeente niet te pakken, dus maakte ze een groot spandoek gemaakt met de tekst: “Stilstand voorkomen?”

Het draaiende huis is een kunstwerk van John Körmeling, in de vorm van een eengezinswoning. Het huis draait rondjes op de Hasseltrotonde. Een vreemde gewaarwording voor de automobilisten die er omheen rijden.

Vandaar dat hij met mede-eigenaar Freek Broers het idee kreeg om de boel maar eens groots aan te pakken. Er werd een groot spandoek gemaakt, dat werd 's nachts opgehangen en daar werd een filmpje van op LinkedIn gezet. De marketingtruc was in gang gezet.

Volgens Mike de Bresser van Reboow duurt dat veel te lang en is dat helemaal niet nodig. “Het Draaiend huis kan veel sneller weer aan het draaien zijn. Dat hoeft niet tot het volgend jaar te duren. Laat ons het klusje klaren en we zijn er in een paar weken uit”, zegt De Bresser zelfverzekerd.

De Bresser ziet het kunstwerk eigenlijk net als alle andere machines die hij maakt en onderhoudt: ”Of het nou een huis is of een zware machine, dat maakt voor ons niet zoveel uit. Ergens komt er stroom in en dan gaat er iets bewegen. Het zou niet zo vaak kapot moeten gaan. Er zou maandelijkse inspectie en onderhoud op losgelaten moeten worden en dan moet stilstand voorkomen kunnen worden. Dat is met je auto ook zo. Als het rode lampje aangaat en je negeert het, dan is het waarschijnlijk duurder dan nu even de olie bijvullen.

Of de gemeente in zee wil met het Alphense bedrijf is niet duidelijk. De gemeente wil eerst een goed onderzoek doen naar wat er mis en is met het Draaiend huis en dan pas over oplossingen nadenken. Ook spelen de kosten daarbij een rol. Volgens de gemeente is er voldoende structureel onderhoud gepleegd.