Grote brand met veel rook in leegstaand winkelpand in Tilburg

In een leegstaande winkel aan de Ringbaan-Oost in Tilburg is brand uitgebroken. De brandweer was met veel materieel uitgerukt en heeft de brand onder controle. "De brandweer is voorlopig nog wel bezig met nablussen", laat de Veiligheidsregio weten. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

De huizen en winkels die naast het pand liggen zijn uit voorzorg ontruimd. Het lijkt erop dat daar verder geen brandschade is. Wel is de rest van de straat voorlopig nog afgezet vanwege bluswerkzaamheden. Dat duurt nog tot ongeveer middernacht. De veiligheidsregio waarschuwt voor flink wat rook in de buurt van de Ringbaan. "Rook is altijd schadelijk: blijf daarom uit de rook en doe eventueel de ramen en deuren dicht", schrijft ze.