Jongeren van de straat gaan optreden op popfestival Breda Barst

Een bijzondere line-up voor popfestival Breda Barst dit jaar. Volgend weekend staat een tiental Bredase jongeren die met problemen kampen op het podium om hun muzikale kunsten te vertonen. De optredens zijn een samenwerking met de stichting Grote Broer Grote Zus die ze met dit project van de straat wil houden. "Muziek is mijn uitlaatklep", zegt Mallissa die er drie zelf geschreven liedjes gaat zingen.

Als Malissa (19) bij de laatste repetitie wat moeite heeft een van haar songs te zingen, springt de 17-jarige Senn (17) van zijn stoel. "Kom op, we moeten gaan viben", roept hij in onvervalste straattaal door de kleine studio van ontmoetingsplaats De Sleutel in de Haagse Beemden. "Ga staan en zing! Het is jouw nummer, dus geef me die energie!" "Kijk", zegt Mallissa Raghoenandan die daarna alle schroom van zich afgooit, "dit was nou echt Grote Broer-gedrag. Hij merkte dat ik erg zenuwachtig was en gaf me een peptalk. Hij hielp mij door een situatie heen waarin ik het lastig had. Hij was er voor me. Het is zorgend en lief."

"We zetten hun gedachten op iets positiefs zodat ze buiten geen kattenkwaad uithalen."

Malissa en Senn zijn vrijwilliger bij de stichting Grote Broer Grote Zus. Deze heeft als uitgangspunt dat jongeren elkaar moeten helpen zoals een oudere broer of zus dat meestal doet. Zo moeten problemen worden voorkomen of opgelost. De jonge vrijwilligers, vaak zelf ook met een krasje, krijgen daarbij professionele hulp. De doelgroep is namelijk niet altijd de makkelijkste. "Voor het overgrote deel gaat het om jongeren met een gedragsstoornis of verslaving", zegt pedagogisch medewerker Jurnick Koeieman. "Maar iedereen kan hier aankloppen, bijvoorbeeld ook vroegtijdige schoolverlaters. We proberen ze van de straat te houden en oplossingen te zoeken voor hun problemen. Of ze gewoon een veilige haven te bieden." Dat doen ze onder meer door allerlei activiteiten te organiseren. Senn en Mallissa zijn bij Grote Broer Grote Zus actief in de projectgroep muziek. Zij zijn zo ver dat ze anderen kunnen helpen. Een Grote Broer en Grote Zus dus. "Muziek is een geweldige uitlaatklep", aldus Koeieman. "Veel jongeren uiten hun gevoel op muziek."

"Je kunt je echt alleen voelen ook al zijn er mensen om je heen."

In het ontmoetingscentrum kunnen jongeren muziek maken en zelfs opnemen in een kleine studio. Voor degenen die willen, is er de bonus om op 6 en 7 september op te treden tijdens Breda Barst. "Onze 'kleine broers en zussen' doen hier activiteiten waar hun passie ligt", zegt Senn Hulters. "Op die manier focussen ze zich nu op iets leuks, in plaats van buiten kattenkwaad uit te halen."

Als alles mij voorbij gaat Zonder dat ik er wat van door heb Staar ik voor me uit en waar ik sta Waarom voelt alles zo nep Ik ben een beetje bang Een beetje bang voor iedereen Deze proef ben ik alleen, ben ik alleen Ik voel me zo alleen Zo alleen in het donker (tekst: Mallissa Raghoenandan)

"Je kunt je echt alleen voelen, ook al zijn er mensen om je heen", legt de jonge zangeres uit. "Veel mensen begrijpen dat niet en ik probeer dat in mijn liedje uit te leggen. Ik heb tijden gehad dat het echt zo voelde, maar dat is nu gelukkig veel minder. In muziek kan ik echt mijn gevoel kwijt." Dat geldt ook voor de muzikale Senn. Hij transformeert met Breda Barst tot rapper Starboy76, maar zijn teksten zijn wat harder. "Ik zet een beat op en begin teksten te schrijven over dingen die op dat moment in me opkomen", vertelt hij. "Hoe ik me voel. Boos, verdrietig of blij. Het is maar net in wat voor stemming ik ben, maar ik hou van direct."

In deze tijd, ik voel me kut... noem het een kutleven Ik heb geen zin meer in die wave... en in die kut teven Ik heb geen hoop meer in de liefde... en ik ga opgeven Het brengt me niks alleen maar stress... ik wil niet opnemen (tekst: Senn Hulters)

Beiden kijken uit naar hun optreden op het gratis toegankelijke popfestival Breda Barst. "Ik vind het echt geweldig om mijn passie te delen met heel veel mensen", zegt Senn. "Daar doe ik het voor en hopelijk breek ik door." "Het is voor mij een droom, maar ik ben ook enorm zenuwachtig", bekent Malissa op haar beurt. "De stress zal groot zijn en ik hoop dat Senn mij dan weer steunt." Natuurlijk, want daar zijn Grote broers en Zussen voor.