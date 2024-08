Drie gewonden en één aanhouding bij een zwaar ongeluk in Eindhoven

Op de Kloosterdreef in Eindhoven is een zwaar ongeluk gebeurd, doordat twee auto's op elkaar zijn gebotst. Er raakten drie mensen gewond en één iemand is aangehouden, omdat hij asociaal gereden zou hebben.

Er zijn drie ambulances en een traumahelikopter opgeroepen, die de gewonden mee naar het ziekenhuis hebben genomen. Ook kwamen er veel omstanders op het ongeluk af. Sommigen van hen reageerden agressief richting de politie, die hen op afstand probeerde te houden. Er is getest op het gebruik van alcohol of drugs, maar over de uitslag kan de politie nog niks zeggen. "We nemen de uitslag mee in het onderzoek", zegt ze. Er wordt onder andere sporenonderzoek gedaan, waarvoor de kruising ruim is afgezet.