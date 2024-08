Enorme stank leidt tot ontruiming appartementen en winkels

Zes appartementen aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch zijn vrijdagmiddag ontruimd door stankoverlast. Ook een carnavalswinkel en een fietsenwinkel zijn ontruimd. Het is niet duidelijk hoe lang het duurt voordat iedereen weer terug naar binnen kan.

De Veiligheidsregio laat weten dat de stankoverlast komt door werkzaamheden die zijn verricht in de kelder van het appartementencomplex. Die waren nodig omdat er wateroverlast in de kelders was geweest, vanwege de vele regenval.

Bij de werkzaamheden is in de kelders een grote hoeveelheid uitharder gebruikt. Dat is een chemisch proces waarbij een waterdichte laag wordt gemaakt. Omdat de uitharder aan het drogen is, ontstaan er stankoverlast. Gemiddeld kan het tot 28 dagen duren voordat dit is gedroogd.

Of bewoners al die tijd moeten wachten tot ze weer hun huis in mogen, is niet duidelijk. "Het kan nog even duren", meldt de Veiligheidsregio.