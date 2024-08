Politie deelt flinke boete uit bij controle van bedrijfsauto's

Bij een transportcontrole in Den Bosch bleken meerdere chauffeurs en hun werkgevers in overtreding te zijn. In totaal werden negentien bedrijfsauto's van verschillende bedrijven gecontroleerd. Een bestuurder kreeg zelfs een boete van 4400 euro.

Die chauffeur reed namelijk zonder ritmachtiging. Dat is een vergunning die nodig is voor goederenvervoer naar de meeste landen die geen lid zijn van de Europese Unie. De controle was in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de RDW en Inspectie Leefomgeving en Transport. De voertuigen werden vanaf de A2 en de N279 naar de controlelocatie bij Rijkswaterstaat geleid. Daar bleek een andere vrachtwagenchauffeur geen C-rijbewijs te hebben, waarmee je in een vrachtwagen mag rijden. Hij en zijn werkgever hebben een proces-verbaal gekregen. Tachograaf gemanipuleerd

Een andere chauffeur had zijn tachograaf gemanipuleerd. Een tachograaf registreert onder meer de afstand en de rij- en rusttijden van een voertuig. Ook deze chauffeur en zijn werkgever hebben hiervoor een proces-verbaal gekregen. Verder zijn er nog processen-verbaal opgemaakt voor voertuigen met de verkeerde hoogte, lengte en ladingzekering.