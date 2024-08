Motoragent onderuit op snelweg, motor schoof tientallen meters over wegdek

Een motoragent ging vrijdagavond laat onderuit op de snelweg bij Eindhoven. De motorrijder, van de Landelijke Eenheid, was onderweg van Eindhoven naar zijn thuisbasis in Vught toen hij op de verbinding van de A50 met de A2 door nog onbekende oorzaak uit de bocht schoot.

De motor schoof tientallen meters door over het wegdek, liet daarbij diepe krassen achter en eindigde in de vangrail. De agent viel hard. Hij is gestabiliseerd en vervolgens naar een ziekenhuis gebracht.