Stankoverlast door brand in berg hooi in Moerdijk, sluit ramen en deuren

In Moerdijk staat een berg hooi in brand bij een biomassabedrijf. Het blussen veroorzaakt veel rook en stank. De veiligheidsregio adviseert mensen in de omgeving hun ramen en deuren dicht te doen.

De brand begon rond half zes. De brandweer is bezig met blussen. Hierbij komt veel rook vrij, waardoor mensen in de omgeving een vieze lucht kunnen ruiken. De rook trekt vanuit Moerdijk richting Klundert. Het advies is om zoveel mogelijk uit de rook te blijven, door binnen te blijven met de ramen dicht. Ook helpt het om elektrische ventilatie uit te zetten. De veiligheidsregio verwacht dat het blussen nog uren duurt.