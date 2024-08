Man wil opgepakt worden, krijgt zijn zin niet en sloopt drie politiewagens

Een 41-jarige man heeft vrijdagnacht in Tilburg drie politieauto's vernield. Hij deed dit nadat agenten hem eerder op de avond niet aan wilden houden.

De man gooide laat op de avond een steen door de ruit bij een gebouw op de Spoorlaan in Tilburg. Toen er agenten verschenen, stond de man netjes te wachten. Hij bekende direct de vernieling en zei dat hij aangehouden wilde worden.

Aan dat verzoek gaven de agenten geen gehoor. Ze schreven wel zijn gegevens op, maar stuurden de man daarna weg.

Een paar uur later, rond vier uur 's nachts, hoorden agenten in het politiebureau aan de Stationsstraat in Tilburg harde geluiden op straat. Toen ze buiten gingen kijken, zagen ze hoe dezelfde man de ruiten insloeg van drie politiewagens.

De politie heeft hem alsnog aangehouden. Het is niet duidelijk waarom hij de cel in wilde