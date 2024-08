De herfst zet in maar dat is absoluut niet aan het weer te merken

Op 1 september begint de meteorologische herfst. Maar het weer trekt zich daar weinig van aan, vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant. "Maar daar zullen weinig mensen rouwig om zijn, denk ik. Zondag komen we uit op een temperatuur rond 30 graden. Er is dan volop zon bij een overwegend matige wind uit het oosten."

Zondag zal het volgens Johnny, ondanks de hoge temperatuur van 30 graden, niet erg klam aanvoelen. "Maar de luchtvochtigheid gaat wel omhoog, zeker later op de dag. De nacht van zondag naar maandag koelt het ook niet veel af. Dan hebben we minima van een graad of 19. Nou, dan kun je al raden hoe de maandag gaat verlopen... Dan wordt het wel drukkend warm en gaan we opnieuw richting 30 graden. Maar dan zal de bewolking ook toenemen. Maandagmiddag volgen regen- en onweersbuien. Dus maandag wordt die hitte afgestraft."

De rest van de komende week wordt getekend door een aantal buien, maar ook zonnige momenten. "Het is dan een stukje minder heet, met maxima rond een graad of 25. Maar dat is voor september nog steeds aan de hoge kant."