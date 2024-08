Automobilist springt in plas na crash en komt voor sigaretje uit het water

Een man in Deurne zette het zaterdagmiddag op een lopen nadat hij crashte met zijn auto op de Zeilbergsestraat. Met de politie op zijn hielen, sprong hij na een kilometer in een plas in een poging om te ontsnappen.

Bij de crash raakte de man een bestelbus en personenauto. De bestuurders van deze voertuigen raakten niet gewond, maar zijn wel nagekeken door ambulancepersoneel. In de achterbak van zijn auto lagen meerdere blikken bier. Vanuit het midden van de plas riep de man naar de agenten dat hij niet uit het water zou komen. Een onderhandelaar van de politie kwam naar de plas om de man uit het water te praten. Ook was de brandweer er met een reddingsteam, voor als de man vermoeid zou raken en gered moest worden. Dit bleek niet nodig. Uiteindelijk kwam de man het water uit in ruil voor een sigaretje van een agent. Nadat de sigaret opgerookt was, is hij rustig meegegaan met de politie.

De auto belandde na de crash in de bosjes (foto: SQ Vision)

Achterin de auto lagen meerdere blikken bier (foto: SQ Vision).