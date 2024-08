Marlène van Gansewinkel springt naar zilver op Paralympische Spelen

Marlène van Gansewinkel (29) uit Hilvarenbeek heeft een zilveren plak gepakt bij het verspringen op de Paralympische Spelen. Met een afstand van 5.87 meter brak ze haar persoonlijk record.

Het ging gelijk goed bij haar eerste sprong in het Stade de France in Parijs. Het persoonlijk record is een knappe prestatie, vooral omdat het verspringen voor Van Gansewinkel voelt als een 'leuk bij-onderdeel'.

Met de zilveren medaille heeft Van Gansewinkel een derde van haar missie volbracht. De geboren Tilburgse wil in Parijs drie medailles pakken. Ze komt tijdens de Spelen ook nog uit op twee sprintonderdelen, de 100 en 200 meter. Ook daar is de para-atlete kanshebber voor het podium.

Kiki Hendriks uit Roosendaal behaalde een sterke vierde plek bij het verspringen. Op haar eerste Paralympische Spelen sprong ze een afstand van 5.19 meter.

