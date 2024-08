Nu komen 1500 man, maar Hintergarten Festival begon als 'stiekem tuinfeest'

Het begon als een stiekem tuinfeest toen de ouders van Roman en Noah Brok op vakantie waren. Maar inmiddels is het Hintergarten Festival in Nieuwkuijk een volwaardig dancefestival op het terrein van de plaatselijke wielerbaan met meer dan duizend bezoekers. "Het is een klein beetje uit de hand gelopen", zegt Roman.

Terwijl de housebeats op de achtergrond klinken, staan Roman en Noah zaterdagmiddag te vertellen over hoe groot hun dancefestival is geworden. Iedereen die twee jaar geleden zei dat het de omvang van dit jaar zou krijgen, hadden ze uitgelachen. Toen hun ouders op vakantie gingen, organiseerden de broers de eerste editie in de achtertuin van het ouderlijk huis.

"Onze ouders zagen de foto's van vertrapte plantjes in hun achtertuin. Toen mocht het daar niet meer."