'Inbreken' op verlaten locaties, deze vriendengroep maakt er een hobby van

Een leegstaand pand heeft altijd een verhaal te vertellen. Een verhaal dat Davy van den Bosch en zijn vriendengroep uit Beek en Donk fascineert. Ieder weekend gaan de jongens op ontdekkingsreis naar verlaten locaties onder het mom van ‘Urban Exploring’. Al deze avonturen leggen ze op camera vast en delen ze op hun YouTube-kanaal.

Wat de jongens doen is nog steeds huisvredebreuk, maar doordat ze zich netjes gedragen komen ze er volgens de jongens ‘vaak met een waarschuwing vanaf’. Zo hebben ze afgelopen week een verlaten autogarage in Sint-Oedenrode gevonden. Via een openstaand raam zijn ze naar binnen geklommen, en troffen hier allerlei moois aan, waaronder een intact magazijn en zelfs een heuse koets.

De jongens bevinden zich op privéterrein. Ze hebben geen toestemming van de eigenaren om het pand te betreden, maar komen er tot dusver toch telkens mee weg. Dit doordat ze nooit ‘inbreken’; de jongens betreden een pand alleen wanneer ze niets kapot hoeven te maken. Zit alles op slot? “Dan hebben we pech en gaan we door naar de volgende locatie”, vertelt Davy.

Is een verlaten garage dan nog wel interessant? Wel als het aan Davy ligt: “Locaties in Nederland zijn zeldzaam. Daarnaast is er in een autogarage veel te zien voor ons, en onze kijkers. Er is altijd wel weer iemand die een oude wagen van vroeger herkend. Voor Nederlandse begrippen is een plek als deze heel bijzonder.”

Eerder bezochten de jongens het verlaten zwembad De Tongelreep in Eindhoven, het mortuarium bij de Vredesberg en zelfs een voormalig vijfsterrenhotel in België.

Dat de locatie bijzonder is, wordt duidelijk in de video die de jongens hebben opgenomen. Naast een hoop onderdelen, distributieriemen en ander gereedschap, vinden ze allerlei ouderwetse auto’s en zelfs een koets. “Toen ik binnenliep, dacht ik ‘wow, hier staat nog écht alles'. Dat zie je niet vaak.”, vertelt Ramon Podrabsky, een van de vrienden van het collectief.

Ondanks dat de jongens voorzichtig doen en nooit iets kapot maken of meenemen, zitten er toch altijd risico’s aan ‘urban exploren’. Zo zijn ze ooit in een verlaten hotel onder schot gehouden door de Duitse politie: “Mensen weten niet met wat voor intenties we daar zijn”, vertelt Ramon. “En dan hebben we ook nog een camera vast, die in het donker op een wapen kan lijken.” Gelukkig liep de aanvaring met een sisser af nadat duidelijk was waarom zij zich in het hotel bevonden.

Ook zijn de verlaten locaties die ‘urbexers’ bezoeken geregeld het doelwit van vandalisme. Sommige interessante locaties worden door hobbyisten onder elkaar uitgewisseld of publiek gedeeld, maar Davy en zijn vrienden zijn hier steeds voorzichtiger mee: “We zien steeds vaker dat locaties die wij en andere mensen ontdekken naderhand worden vernield of in brand gestoken worden. Daarom delen we niet alle locaties meer. Plekken zoals deze garage vinden we prachtig en we willen ook dat dat zo blijft.”