Zo ziet de eindsprint voor het Bloemencorso eruit

Dat de laatste loodjes het zwaarst wegen, wordt momenteel gevoeld in Zundert. Zondag is het showtime en worden de praalwagens eindelijk in al hun glorie tentoongesteld tijdens het Bloemencorso. In de bouwtent van buurtschap Klein Zundert wordt op de valreep nog hard geknokt om de wagen vol bloemen te tikken: "We gaan door tot een uur of twee, drie in de nacht. En dan morgen weer vroeg op om de wagens te bekijken natuurlijk!", roept een vrijwilliger.

Vincent van Hooijdonk heeft zijn handen vol dahlia’s en is druk in de weer. Toch maakt hij zich geen zorgen: “Er moet nog wel wat gebeuren, maar we zijn met een man of 160 hier. Ik maak me geen zorgen dat het afkomt, ook al wordt het misschien wel een uur of vijf in de ochtend.” Ook Wessel Hendriks bereidt zich voor op een avond die tot in de late uurtjes door zal gaan: “Gelukkig helpen de andere buurtschappen elkaar een handje. Ik verwacht dat het uiteindelijk allemaal wel goed gaat komen”, vertelt hij vastberaden.

Een vrijwilliger doet hard zijn best om de laatste leegtes op te vullen (Foto: Omroep Brabant)

De aanloop richting het Bloemencorso ging dit jaar niet zonder slag of stoot: er zijn minder dahlia’s dan voorgaande jaren - zo’n twintig tot dertig procent. Dit tekort moet opgevuld worden met alternatieve materialen. Niek Melisse laat de zien hoe ‘zijn’ praalwagen er nu uitziet: “Normaal zou de wagen volledig gevuld zijn met dahlia’s. De bruine stukken karton die je nu nog ziet worden met gedroogde bananenbladeren beplakt. Op alle lege gekleurde vlakken komt onze fijne dahlia.” Gelukkig zijn er ook meevallers: “Het weer is de afgelopen drie dagen goed geweest”, vertelt Niek. “Dus we hebben nog drie dagen extra bloemen van ons eigen veld kunnen plukken. Zo valt het tekort toch nog mee.”

Een van de vele vrijwilligers van Klein-Zundert (Foto: Omroep Brabant)