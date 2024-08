NAC krijgt oorwassing in Friesland en verliest met 4-0

NAC Breda is zaterdagavond in en tegen SC Heerenveen met flinke cijfers onderuit gegaan. In het Abe Lenstra stadion verloor NAC met 4-0. Kort na rust scoorden de Friezen twee keer. NAC kwam die klap in het vervolg van de wedstrijd niet meer te boven.

Ondanks dat er geen uitsupporters waren in het uitvak vanwege nog een openstaande straf, was er toch een groepje NAC supporters in het stadion aanwezig. Zij hadden spandoeken meegenomen tegen collectief straffen.

Al na een half uur in de eerste helft verloor de club uit Breda met Dominik Janosek een belangrijke speler. Hij viel geblesseerd uit en werd vervangen door Leo Sauer. Toch had NAC het de eerste drie kwartier verdedigend goed voor elkaar. Ook kreeg het kansen om te scoren: Raul Paulamiste een grote kans en Kacper Kostorz stuitte op doelman Mickey van der Hart. Ook Heerenveen was in de eerste helft dicht bij de openingstreffer. Maar Ilias Sebaoui raakte de paal na balverlies van middenvelder Matthew Garbett van NAC.

NAC geeft wedstrijd in vijf minuten weg

Kort na de theepauze geeft NAC de wedstrijd uit handen: binnen vijf minuten staat de defensie twee keer te schutteren. Na een halve minuut schiet Luuk Brouwers nog tegen de lat, even later trapt Simon Olson de bal vanaf de rand van het strafschopgebied tegen de touwen. Drie minuten later is het alweer raak. NAC gaat bij een inworp de mist in waardoor Brouwers van dichtbij de bal kan binnen werken: 2-0.

Net toen NAC zich weer leek te herpakken en het twee goede kansen kreeg - zo schoot Van den Bergh snoeihard op de paal - gooide Heerenveen de wedstrijd op slot met een goal van Ion Nicolaescu. Ruim tien minuten later gaat het weer mis door een verkeerde uitworp van keeper Daniel Bielica luidde een aanval die weer werd afgerond door Nicolaescu.