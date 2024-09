Politie haalt automobilist twee keer in een week van de weg

Een automobilist (50) die een week geleden werd betrapt terwijl hij halsbrekende toeren uithaalde op de A59 bij Rosmalen - waarna hij zijn rijbewijs voor een periode van acht maanden moest inleveren - werd zaterdag toch weer betrapt achter het stuur van zijn auto op de A2 bij Den Bosch. Hij reed onder invloed van harddrugs.

Agenten hielden de man aan en gaven hem een proces-verbaal.

Rechts inhalen

Een week geleden maakte de man het helemaal bont. Toen zagen agenten de man, tijdens een flinke regenbui, met een snelheid van bijna 160 kilometer per uur over de weg racen waar 100 kilometer per uur de maximumsnelheid is.

Daarbij haalde de man rechts in en reed hij over een puntstuk op de weg.

Cursus

De officier van justitie besloot daarop het rijbewijs van de man acht maanden in te houden, omdat hij al vaker de fout in is gegaan. De man moet verder op eigen kosten een cursus over gedrag in het verkeer volgen. Hierbij leren deelnemers over de risico's en de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag.