Ongenode gast op tuinfeest wordt betrapt als hij tas met spullen wil stelen

Een 28-jarige man uit Budel is zaterdagnacht tegen de lamp gelopen nadat hij zich voordeed als bezoeker van een tuinfeest aan de Watermolensteeg in Oisterwijk. Toen hij het huis inliep en spullen wilde stelen, werd hij gesnapt. Even later werd hij door de politie opgepakt.

De ongenode gast voegde zich rond half twee 's nachts tussen de feestende mensen in de tuin. Volgens de politie ging hij daarna stiekem het huis binnen. Toen hij een tas probeerde te vullen met allerlei spullen, werd hij betrapt. Omdat niemand de man herkende, werd de politie gebeld. Agenten hebben de man aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek.