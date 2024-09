Brand in loods van afvalverwerker, rook hing boven snelweg A17

In een loods van een afvalverwerker op de Stepvelden in Roosendaal heeft zondagochtend een grote brand gewoed. De rook verspreidde zich in de omgeving en trok onder meer over de snelweg A17. Tegen het einde van de ochtend had de brandweer het vuur onder controle.

De brandweer schaalde na de melding om tien uur groot op om het vuur op het terrein van de afvalverwerker te blussen. Brandweerlieden namen het met onder meer een hoogwerker en blusvoertuigen op tegen de vlammen. Aan het einde van de ochtend gaf Veiligheidsregio Midden- West-Brabant het sein dat de brand meester was. De brandweer hield zich vanaf dat moment bezig met het nablussen. "Dat neemt nog enige tijd in beslag. Men kan nog rookoverlast ervaren", aldus de veiligheidsregio op haar website. Wegen van en naar het industrieterrein waar de afvalverwerker zit, waren afgezet. De nabijgelegen snelweg A17 was open, maar de toe- en afrit zijn wel dicht gegaan. Later op de ochtend konden die weer open. Mensen die over de A17 reden konden de rook zien. Bewoners van het gebied kregen van de veiligheidsregio het advies om de ramen en deuren dicht te doen en hun ventilatiesysteem uit te zetten.

De brandweer kon de brand van boven blussen (foto: Johnny de Jong).

De schade door de rook aan het pand is te zien (foto: SQ Vision).

De vlammen zorgden voor flink wat donkere rook (foto: Veiligheidsregio Midden- West-Brabant