Brand woedt in loods van afvalverwerker, rook te zien boven snelweg A17

In een loods van een afvalverwerker op de Stepvelden in Roosendaal woedt zondagochtend een grote brand. De rook verspreidt zich in de omgeving en trekt onder meer over de snelweg A17. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert bewoners deuren en ramen dicht te houden.

De brandweer heeft sinds de melding om tien uur zondagochtend groot opgeschaald om het vuur op het terrein van de afvalverwerker te blussen. Brandweerlieden proberen met een hoogwerker en blusvoertuigen de brand in de loods onder controle te krijgen. Wegen van en naar het industrieterrein waar de afvalverwerker zit, zijn afgezet. De nabijgelegen snelweg A17 is open, maar de toe- en afrit zijn wel dicht. Mensen die over de A17 rijden kunnen de rook zien. Bewoners van het gebied moeten volgens de veiligheidsregio de ramen en deuren dicht doen en hun ventilatiesysteem uitzetten.

De schade door de rook aan het pand is te zien (foto: SQ Vision).

De brandweer rolde meerdere slangen uit (foto: SQ Vision).