Björn brengt Tweede Wereldoorlog tot leven als Duitse soldaat: 'Heel apart'

Harde knallen, losse flodders vliegen door de lucht en tanks rijden af en aan in Overloon dit weekend. Geen zorgen, het gaat niet om een echte oorlog. Zo'n 450 acteurs spelen de Tweede Wereldoorlog na tijdens het Eyewitness Event bij het Oorlogsmuseum. Het hoogtepunt zijn de zogenoemde 'mockbattles', waar acteurs schijngevechten voeren met elkaar, inclusief special effects. "Het is een heel geknal, er komt een berg lawaai op je af."

Het hele weekend staat in Overloon in het teken van de Tweede Wereldoorlog. De 'reenactors', acteurs die historische gebeurtenissen naspelen', dompelen zich onder in deze zwarte jaren van onze geschiedenis. Ze lopen rond in Britse, Amerikaanse en Duitse loopgraven en er is zelfs een veldhospitaal nagebouwd om te laten zien hoe gewonde soldaten in de oorlog werden verzorgd.

"Er zijn geen cowboys zonder indianen."

Naast de geallieerden, zijn er ook Duitse soldaten op het terrein. Björn Sträter uit Helmond speelt zo'n Duitse soldaat en loopt rond in een uniform van de nazi's. "Het voelt heel apart, het is iets waar je rekening mee moet houden. Het logo hoort bij het uniform, we houden het historisch correct en overdrijven nooit."

Björn en de Duitse luitenant (Foto: Rochelle Moes).

Maar hoe besluit je nou om een reenactor te worden voor de Duitse kant? "Ik ben er toevallig ingerold bij een verenging die de Duitse kant speelt. Ik vind het wel belangrijk dat de jeugd ziet dat er geen cowboys zijn, zonder indianen. Je moet de mensen ook bewust maken van de donkere kant van de geschiedenis en dat we dat niet weer gaan herhalen."

"Die willen wij niet hebben, dat is heel duidelijk."

Op het evenement mag iedereen de acteurs aanspreken. "Mensen zijn heel geïnteresseerd in wie je bent, wat je doet en hoe dingen werken. Vooral de jeugd wil graag de wapens zien die je bij je draagt." Ook krijgt hij vaak de vraag of zij écht op het terrein slapen. "Wij slapen daadwerkelijk in de tentjes op dit terrein. De mensen zijn heel geïnteresseerd en dat vind ik fijn." En hoe zit het dan met neonazi's? "Bij onze groep worden altijd de mensen eruit gefilterd die erbij willen vanuit een geloofsovertuiging. Die willen wij niet hebben, dat is heel duidelijk. We doen dit voor de hobby en om mensen te leren van de geschiedenis. Zodat mensen beseffen dat we blij mogen zijn dat we in vrijheid leven."

"We zijn goed getraind om niemand pijn te doen."

Björn deed ook mee aan het schijngevecht. "Dat is een heel geknal, er komt een berg lawaai op je af. We zijn goed getraind om niemand pijn te doen, niet te dichtbij te komen en niet op mensen te richten. Maar het lijkt heel overweldigend." De belangrijkste les die zijn hobby hem heeft geleerd: "Je wilt nooit een oorlog hebben, nooit. Oorlog hoort thuis in een museum." Naast de schijngevechten viel er nog veel meer te zien op het terrein van het Oorlogsmuseum dit weekend. Zo was zaterdag Marco Kroon te gast. De Bossche militair kreeg in 2019 de hoogste onderscheiding van Nederland, de Militaire Willemsorde. Tijdens de speciale 'Vragen(v)uurtjes' konden bezoekers hem vragen stellen.