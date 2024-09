Dit is de winnaar van het bloemencorso in Zundert 2024

Het bloemencorso in Zundert 2024 is zondag gewonnen door Buurtschap Schijf met de wagen 'De Beet'!

"Ik ben zo blij", zegt een van de leden vol ongeloof. "Ik hoopte op een top 10, maar dat we eerste zouden worden is echt niet normaal." Rondom de wagen was het een groot feest.

Toen de winnaar bekend werd, moest de wagen stoppen. "Ja, we moesten stoppen. Maar ik dacht: stoppen? Ik wil helemaal niet stoppen, maar toen bleek dat we hadden gewonnen. Ik kan het nog steeds niet geloven", vertelt een ander lid die door het dolle heen is.

"Ik ben helemaal aan het trillen. Ik had gezegd dat ik mijn schoen zou opeten als we zouden winnen, maar dat lijkt me toch niet zo'n goed idee met die geur", lacht een andere winnaar.