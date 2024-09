PSV blijft foutloos na simpele zege op Go Ahead Eagles

De geschiedenisboeken zal de wedstrijd tussen PSV en Go Ahead niet halen. Maar het feit is wel dat PSV na vier eredivisiewedstrijden nog altijd foutloos is. Door de 3-0 zege op Go Ahead Eagles gaat het met een goed gevoel de interlandbreak in. De Eindhovense club is de eenzame koploper van de Eredivisie. Wel zijn er mogelijk zorgen over Luuk de Jong die geblesseerd uitviel.

In de openingsfase kwam PSV enkele keren nog goed weg. De Eindhovenaren moesten wakker worden, maar kwamen na tien minuten wel al op voorsprong. Uit de kluts schoot Guus Til raak. Ruim een kwartier later verdubbelde de thuisploeg de voorsprong. Hirving Lozano maakte alweer zijn vierde doelpunt van dit seizoen. De wedstrijd was op dat moment eigenlijk alweer beslist, zoals zovaak bij PSV in thuiswedstrijden. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles was niet de meeste enerverende wedstrijd. Na de 2-0 zat er geen tempo meer in het spel en leek het meer op walking football. Blessure De Jong

Toch werd het niet een volledig zorgeloze middag. Luuk de Jong ging na ruim een half uur op de grond zitten. Hij leek last te hebben van zijn bovenbeen, maar vervolgde nog even de wedstrijd. Na 35 minuten moest hij zich alsnog laten vervangen door Ricardo Pepi. Het is nog even afwachten wat de spits heeft, al lijkt het niet heel ernstig. De Jong heeft twee weken de tijd om te herstellen aangezien er nu een interlandweekend op het programma staat. In de tweede helft liep PSV via Joey Veerman uit naar 3-0. Ondanks de ruime zege zal bij menig supporter na afloop het woord 'saai' vallen. Dat zegt veel over de status van PSV in de Eredivisie. Twaalf punten uit vier wedstrijden. Geen vuiltje aan de lucht.