Vermist persoon na zoektocht gevonden in een berm aan de Dommel

De hulpdiensten zijn zondagavond massaal uitgerukt voor een zoekactie naar een vermist persoon in Liempde. Deze werd gevonden in een berm de buurt van de Dommel aan de Molendijk.

Na de melding van een vermissing, sloot het de omgeving af omdat de auto van het vermiste persoon daar was aangetroffen.



Om geen tijd te verliezen waren duikers van de brandweer al het water ingegaan. Anderen brandweerlieden zochten de bermen af en vonden de persoon aan de overkant van het water.

De persoon in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe lang de persoon in de berm daar heeft gelegen heeft is onbekend. Of het om een man of vrouw gaat, is niet duidelijk.