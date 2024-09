Luchtballon maakt harde klap tijdens het landen, man breekt enkel

Een luchtballon is zondagavond met een flinke smak geland in een weiland in het buitengebied van Bergeijk. De klap was zelfs zo hard dat een man in de ballon zijn enkel brak.

De man is met de ambulance naar het ziekenhuis in Veldhoven gebracht. Naast een ambulance en politie kwam ook de brandweer ter plaatse. De politie gaat verder onderzoek doen naar het ongeval. Hoewel de landing in het buitengebied was, trok het ongeval tientallen nieuwsgierige omstanders.