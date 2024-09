Luchtballonpassagier breekt enkel bij landing

Een passagier in een luchtballon heeft zondagavond zijn enkel gebroken bij de landing. Dat gebeurde in een weiland in het buitengebied van Bergeijk.

Volgens de ballonvaarder, de piloot van de ballon, zaten er vier passagiers in de mand. "Ik vertel ze altijd voor de landing om zich goed vast te houden en de knieën een beetje te buigen." Mogelijk ging het daar mis. "Ik heb net nog contact gehad met de man", vertelt de ballonvaarder maandagochtend. "Hij weet ook niet precies wat er gebeurde. Mogelijk stond 'ie niet goed in de landingspositie. De landing verliep verder zoals gepland en was behoorlijk zacht zelfs." De man werd naar het ziekenhuis in Veldhoven gebracht. Naast een ambulance en politie kwam ook de brandweer ter plaatse. Hoewel de landing in het buitengebied was, trok het ongeval tientallen nieuwsgierige omstanders.