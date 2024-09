Willy en René: 'PSV wordt met twee vingers in de neus kampioen'

PSV is de eerste vier competitiewedstrijden voor de interlandbreak moeiteloos doorgekomen. De Eindhovenaren staan ruim aan kop en dat gaat volgens de gebroeders Van de Kerkhof dit seizoen ook niet meer veranderen. "Met deze selectie wordt PSV met twee vingers in de neus kampioen", zegt Willy met instemming van broer René. "Ik ben het niet vaak met hem eens maar nu wel. PSV moet gewoon kampioen worden, punt uit!"

Toch zijn er ook wel wat zorgen over de verdediging, zo melden de twee clubiconen in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Er hoeven maar een of twee blessures te zijn en dan hebben ze al dikke problemen", vreest René. Net als Willy denkt René dat Armando Obispo dichtbij een basisplaats komt als hij weer fit is. Maar Willy zou het ook niet verbazen als de jonge Belg Matteo Dams ook veel aan spelen toe blijft komen. "Die deed het vooral puur verdedigend heel goed. Die wordt de revelatie van het seizoen!"

"Trainer van Feyenoord haalt de kerst niet."

Al met al zijn de gebroeders heel blij met de selectie van PSV, vooral omdat bijna iedereen aan boord gebleven is. PSV stelde zich volgens Willy en René volkomen terecht keihard op tegenover geïnteresseerde clubs. "Boscagli en Benitez wilden dan wel weg, maar die zetten zich daar wel overheen", verwacht Willy. "Die weten ook dat ze door goed te spelen ervoor kunnen zorgen dat ze volgend jaar alsnog bij een mooie club terecht komen." De gebroeders worden ook totaal niet bang als ze de selecties van Feyenoord en Ajax zien. Willy verwacht dat vooral Feyenoord een lastig seizoen tegemoet gaat. "Ik denk eerlijk gezegd dat die Priske niet de ideale trainer voor Feyenoord is. Ik denk niet dat die de kerst niet gaat halen." René ziet het iets minder somber in voor de Deen. "Feyenoord kan het niet maken om hem te ontslaan. Het is ook niet makkelijk om Arne Slot op te volgen. Ik denk dat Feyenoord best een aardig ploegje heeft en weer de belangrijkste concurrent voor PSV wordt."

"Lekker, laat maar komen!"

PSV en Feyenoord mogen ook binnenkort aan het nieuwe Champions League-avontuur beginnen. "We hebben prachtige tegenstanders", glundert Willy. "Juventus, PSG, Liverpool... Lekker! Laten we er maar aan beginnen." In de podcast praten de broers uitgebreid over de kansen van PSV in de Champions League en ook over de pensioen-acties van de politie waardoor de topper Feyenoord-Ajax van de kalender ging.